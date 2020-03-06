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Наименование закупки
Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 09:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
+7 383 219-43-14
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Simon@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симон Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133216Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Сплит-системы Daikin FTYN60LV1B/ RYN60LV1B/-40 с низкотемпературным комплектом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Бурятия Республика,Забайкальский край, Забайкальский край. Г. Чита, мкр ТУСМ-4 и Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка не более 30 календарных дней после подписания Договора. Покупатель оплачивает аванс общей цены договора в размере 10 % (десять процентов), что составляет _____, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 % в размере ____в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт не ранее дня заключения Договора и не позднее 5 (пяти) Рабочих дней со дня заключения Договора. Покупатель оплачивает 90 % (Девяноста процентов) общей цены договора, что составляет ___, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 % в размере ___ в течении 15 (рабочих) календарных дней со дня получения Покупателем оригинала счёта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счёт одновременно с подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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