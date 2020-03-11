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    Главная / Торги / Двигатели асинхронные

    Двигатели асинхронные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133214Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133214

    Наименование закупки

    Двигатели асинхронные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 12:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Двигатели асинхронные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 08:00 GMT +311.03.2020 08:0011.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133214Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Двигатели асинхронные

    Начальная цена

    177 786,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Поставка товара осуществляется силами Поставщика автомобильным, железнодорожным или другим видом транспорта по указанному Покупателем адресу. Получателем товара является ООО "Газпром добыча Надым" филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации, Российская Федерация, 629736, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 30. Отгрузочные реквизиты согласовываются дополнительно. место поставки п.ПангодыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электродвигатель асинхронный АИР180М6 18500ВТ 1000ОБ/МИН IP55 6P 380/660В IM1081 50ГЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Электродвигатель асинхронный АИМЛ100S4 3000ВТ 1500ОБ/МИН IP54 4P 1ExdIIBT4 У2 380В IM2081 50ГЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Электродвигатель асинхронный АИР160М8 11000ВТ 750ОБ/МИН IP55 8P 380/660В IM1081 50ГЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Электродвигатель асинхронный трехфазный АИР80В4 1500ВТ 3000ОБ/МИН IM1081"

    Кол-во: 2.000

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