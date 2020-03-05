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    Главная / Торги / Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133213Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133213

    Наименование закупки

    Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 08:11

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-75-42

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 08:00 GMT +305.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133213Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    994 248,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная 2а. Срок поставки - в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры либо универсального передаточного документа.Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник гарантированного питания Энергосистемавтоматика ИГП1-7.7-XXX0-XXX/3-УХЛ4 220В 13А 600х600х1700ММ"

    Кол-во: 3.000

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