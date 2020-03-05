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Наименование закупки
Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 08:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 359-75-42
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шлыков Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 08:00 GMT +305.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133213Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка источников гарантированного питания для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
994 248,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Раздольная 2а. Срок поставки - в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры либо универсального передаточного документа.Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Кол-во: 3.000
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