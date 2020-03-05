Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании счета-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ)Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) Заказчику осуществляется Исполнителем ежемесячно на основании «Акта об оказании услуг (выполнении работ)». .