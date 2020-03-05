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    Главная / Торги / Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133212Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133212

    Наименование закупки

    Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 08:23

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_мойка_шиномонтаж.xlsx

    Тех.задание_(мойка).docx

    Тех.задание_(шиномонтаж).docx

    Договор_на_шиномонтаж_и__мойку.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133212Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    153 480,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании счета-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ)Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) Заказчику осуществляется Исполнителем ежемесячно на основании «Акта об оказании услуг (выполнении работ)». .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги автомойки с ковриками и колесами для легкового авто"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Услуги автомойки для грузового авто до 3.5Т"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 3"

    "Шиномонтаж Снятие/установка колеса на А/М 15 радиус"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Шиномонтаж Снятие/установка колеса А/М 16-19 радиус"

    Кол-во: 52.000

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