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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 08:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133212Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление комплексных услуг по мойке и шиномонтажу автотранспортных средств для нужд филиала Уфимского УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
153 480,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.Уфа, ул. Сипайловская, д.11 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании счета-фактур, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ)Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) Заказчику осуществляется Исполнителем ежемесячно на основании «Акта об оказании услуг (выполнении работ)». .
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 80.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 52.000
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