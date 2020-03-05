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    Главная / Торги / Компьютеры и офисная мебель 44ФЗ

    Компьютеры и офисная мебель 44ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 18:0005.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133210Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133210

    Наименование закупки

    Компьютеры и офисная мебель 44ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компьютеры и офисная мебель 44ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 18:00 GMT +305.03.2020 18:0005.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133210Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютеры и офисная мебель 44ФЗ

    Начальная цена

    291 614,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас, ул.9 мая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара. Стоимость доставки за счет средств поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер в сборе RVM SL 152.2368 CPU Intel Socket 1151 Pentium G5400 3.70Ghz DDR4 2400 МГц 8ГБ ASUS PRIME H310M-R R2.0 Win 10 Pro Rus 240GB SSD SATA BX500 3D NAND SATA 2.5 WD AOC Value Line M2470SWH(00/01) 23.6" 1920х1080 комплект OKLICK 600M, mATX, w/450W ATX PSU"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Компьютер в сборе RVM LS 152.2367 CPU AMD Socket AM4 Ryzen 5 2600 3.90GHz DDR4 2400 МГц 8ГБ ASRock B450M-HDV R4.0 Win 10 Pro Rus 240GB SSD SATA BX500 3D NAND SATA 2.5 WD Gigabyte GV-N730D5-2GL AOC Value Line M2470SWH(00/01) 23.6" 1920х1080 комплект OKLICK 600M, mATX, w/PSU 500W"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Монитор компьютерный AOC Value Line E2270SWN 21.5ДЮЙМ 1920х1080 TN+film 5ms D-SUB (VGA) 700:1 90°/65° 250кд/м2 черный 310х500х50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кресло для оператора Prestige Office ткань/пластик черное"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Стол офисный однотумбовый StProf 3101.1251 1400х600х750ММ дуб выбеленный ЛДСП"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для одежды платяной 4-дверный STPROF 4 3101.1257 900х450х2000ММ дуб беленый ЛДСП"

    Кол-во: 1.000

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