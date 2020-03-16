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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 08:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Контактный телефон
+7 499 999-82-83
Факс
+7 499 999-82-83
Адрес электронной почты
tenders-b2b@rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булхов Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133207Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi
Начальная цена
395 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата по договору 45 календарных дней (МСП 15 рабочих дней). Постоплата по счету 7 рабочих дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30
Кол-во: 5.000
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