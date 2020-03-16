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    Главная / Торги / Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi

    Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133207Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133207

    Наименование закупки

    Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 08:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Контактный телефон

    +7 499 999-82-83

    Факс

    +7 499 999-82-83

    Адрес электронной почты

    tenders-b2b@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Булхов Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 08:00 GMT +316.03.2020 08:0016.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133207Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение USB адаптера с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi

    Начальная цена

    395 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата по договору 45 календарных дней (МСП 15 рабочих дней). Постоплата по счету 7 рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    115172, Российская Федерация, Москва, Гончарная, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "USB-адаптер с программным обеспечением лицензия TamoGraph Site Survey Pro для обследования и проектирование сетей Wi-Fi"

    Кол-во: 5.000

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