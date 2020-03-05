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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к прицепам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Поставка запасных частей к прицепам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 22:0005.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133204Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133204

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к прицепам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:59

    Документация процедуры

    типовая_форма_договора_для_ЭТП.rar

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к прицепам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 22:00 GMT +305.03.2020 22:0005.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133204Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к прицепам ПФ «Томскгазгеофизика»

    Начальная цена

    38 334,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 630900, город Новосибирск, ПГТ Пашино, улица Подорожная, дом 92 , ПФ «Томскгазгеофизика» ООО "Газпром недра"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки: 30 дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Заказчика. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рессора для техники ЗИЛ задняя 16 листов 130Д-2912007-23 АО "ЧМЗ" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Устройство тягово-сцепное Дышло 8602-2707010 КАМАЗ ОАО Нефаз Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Рессора 93853-2912012-20 13 листов 1360ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Рессора прицепа 9554-2912122-90/ЗпУС КАМАЗ 3 листа ЗАО Белорецкий завод рессор и пружин Россия"

    Кол-во: 20.000

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