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    Главная / Торги / Поставка товара. Реле.

    Поставка товара. Реле.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133203Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133203

    Наименование закупки

    Поставка товара. Реле.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 09:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-71-79

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Bokach.EV@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокач Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Реле.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 16:00 GMT +310.03.2020 16:0010.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133203Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Реле.

    Начальная цена

    977 970,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Пангоды,ЛабытнангиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле напряжения РНПП-311"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Реле напряжения переноса и последовательности фаз многофункциональное Новатек-Электро РНПП-311М 3 фазы 50-400ВТ 5А 380В 35х92х58ММ 0.2КГ 3425601311"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Реле напряжения переноса и последовательности фаз многофункциональное Новатек-Электро РНПП-311М 3 фазы 50-400ВТ 5А 380В 35х92х58ММ 0.2КГ 3425601311"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Реле времени РВО-15 УХЛ4 ACDC24В/AC230В"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Реле промежуточное РП-16-73 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Реле времени ВЛ-81 220В У3 ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Реле промежуточное DEKraft ПР102-4-05 220В 5А УХЛ4 4 контакта"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Реле промежуточное с розеткой РП-21М-003 24В"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 9"

    "Реле тока РТИ-1306 1.0-1.6А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Реле напряжения регулируемое РНПП-301 3 фазы У3 220-380В"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Реле тока РТТ5-10 5А с клеммником"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Реле тока тепловое навесное РТТ5-10-2 1.6А"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Реле тока электротепловое РТТ-141 УХЛ4 25.0А (РТТ-141 25.0А 21.0-25.0А) 25А переменный ток"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 14"

    "Разъединитель РЛНД.1-10/400 У 1 с приводом ПРНЗ-10 У1(УХЛ1)(РЛНД-1-10Б/400 Н УХЛ1)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Реле тока РТТ5-125 100А"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 16"

    "Реле тока РТЛ-2055 30-40А"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 17"

    "Реле тока РТТ5-125 63А"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 18"

    "Пускатель бесконтактный ПБР-3И-9-ТА 380В 16А реверсивный"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "Реле тока РТТ-141 8А"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Реле тока РТТ5-10 8.5А с клеммником"

    Кол-во: 20.000

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