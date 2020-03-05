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    Главная / Торги / Удалитель отложений фановой системы (СС 318-11-19)

    Удалитель отложений фановой системы (СС 318-11-19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 02:0005.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133202Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133202

    Наименование закупки

    Удалитель отложений фановой системы (СС 318-11-19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 07:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Удалитель отложений фановой системы (СС 318-11-19)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 02:00 GMT +305.03.2020 02:0005.03.2020 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133202Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Удалитель отложений фановой системы (СС 318-11-19)

    Начальная цена

    17 890,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская, 159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата. Поставщик организует и оплачивает доставку до склада заказчика в г. Холмск

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель биологический Gamazyme TDS 743146"

    Кол-во: 5.000

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