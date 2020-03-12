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    Главная / Торги / Поставка запчастей для редукторов для нужд ООО "Сибметахим"

    Поставка запчастей для редукторов для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133200Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133200

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для редукторов для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 07:30

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Тех.характеристики.doc

    Форма_ТКП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей для редукторов для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 06:00 GMT +312.03.2020 06:0012.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133200Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для редукторов для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    322 047,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2, стр.169.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 15 рабочих дней, доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нагреватель термоэлектрический тип 3.3 IP65 120ВТ 180ММ латунь/сталь 240В с заземляющим зажимом 19225372"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Датчик температуры крышка пластик, сенсорная трубка нержавеющая сталь 0…+120ГРАД ЦЕЛЬС 19225332 IP65 120ММ 400В 16А ввинчиваемый термостат 12.1"

    Кол-во: 2.000

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