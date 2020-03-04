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    Главная / Торги / Приобритение масок медицинских одноразовых

    Приобритение масок медицинских одноразовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 20:0004.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133199Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133199

    Наименование закупки

    Приобритение масок медицинских одноразовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 07:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобритение масок медицинских одноразовых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 20:00 GMT +304.03.2020 20:0004.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133199Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобритение масок медицинских одноразовых

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Маска медицинская на резинках"

    Кол-во: 1000.000

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