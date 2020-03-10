Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов для аварийного запаса для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка вспомогательных материалов для аварийного запаса для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 20:0010.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133198Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133198

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов для аварийного запаса для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 04:54

    Документация процедуры

    Приложение_№_4А_(поставка_простая_ТГП_-_Покупатель).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных материалов для аварийного запаса для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 20:00 GMT +310.03.2020 20:0010.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133198Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов для аварийного запаса для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    98 308,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная , 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата на 15 календарный день с даты поставки всей партии

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Клапан управляющий Fleck 9100 25/25ММ норил для системы умягчения воды"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Датчик пламени Siemens QR12В2/В180"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76832
    Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
    Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
    76832
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    139 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 77893
    Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
    Поставка горелок запальных к котлам отопительным газовым
    77893
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    139 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить