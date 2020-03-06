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    Главная / Торги / Поставка спортивной формы

    Поставка спортивной формы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 05:0006.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133191Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133191

    Наименование закупки

    Поставка спортивной формы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 02:50

    Документация процедуры

    Приложение_2ТОВАРНАЯ_НАКЛАДНАЯ.xls

    Договор_поставки.doc

    Приложение_1Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивной формы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 05:00 GMT +306.03.2020 05:0006.03.2020 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133191Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивной формы

    Начальная цена

    76 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции Покупателю на основании выставленных счетов-фактур и двусторонне подписанных товарных накладных. Доставка включена в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Футболка мужская Jako Team синий полиэстер 100% с коротким рукавом S, М, L"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Форма спортивная волейбольная мужская Jako Team синий полиэстер S, M, L футболка, шорты"

    Кол-во: 8.000

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