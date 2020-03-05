Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования пожарной сигнализации для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Поставка оборудования пожарной сигнализации для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133177Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133177

    Наименование закупки

    Поставка оборудования пожарной сигнализации для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 11:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования пожарной сигнализации для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133177Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования пожарной сигнализации для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"

    Начальная цена

    1 059 243,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Гавриловское линейное производственное управление магистральных газопроводов, 140531, Московская область, Луховицкий район, п/о Мухино, п. ГазопроводскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР. """" "" "

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оповещатель звуковой охранно-пожарный Свирель-2 исп.02 О-29/2 АЦДР.425542.001-02"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-3М 105дБ 24В 20мА 65х65х50ММ ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 238.000

    "Позиция 3"

    "Устройство контроля шлейфа сигнализации УКШ-1 ТУ 4372-022-23072522-2000"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 4"

    "Устройство контроля шлейфа сигнализации УКШ-02"

    Кол-во: 322.000

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС125М-50М.0,5.60.И IP65 УХЛ3.1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615 для сотовой (проводной, радиоканальной) связи"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Сигнализатор уровня жидкости электронный ЭРСУ-6М-УХЛ3-4-1-1.7/1.8/2.2/2.8"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Счетчик воды импульсный ВСТН-40 горячая вода фланцевое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Преобразователь частоты ПЧВ203-5К5-В 5.5КВТ 380В 11.9А Зф IP20"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Преобразователь частоты ПЧВ102-2К2-В 2.2КВТ 380В 5.2А Зф IP20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Сигнализатор уровня жидкости МС-П-6ВИ-ГС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Оповещатель комбинированный охранно-пожарный Сирена VP-1 12В 105дБ 45х40х58"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шкаф управления ШСАУ 800х600х350 7346.РП.0.036-АОВ.ОЛ"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 263837
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для Пеледуйской БМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    263837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262537
    Шкафы силовые
    Шкафы силовые
    262537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 78517
    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»
    Закупка комплектующих для устройств водонагревательных кабелей для нужд Тюменского...
    78517
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    478 988
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80405
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Закупка устройства автоматического ввода резерва для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    80405
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    11 358
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83825
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002782
    Поставка боксов приборных для нужд стройки "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов...
    83825
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 83829
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", код стройки 056-2002783
    Поставка приборных боксов для нужд стройки "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов...
    83829
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    243 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 84677
    Поставка шита для объекта КС
    Поставка шита для объекта КС
    84677
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    249 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить