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    Главная / Торги / Закупка спец.дежды медицинского назначения для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Закупка спец.дежды медицинского назначения для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133176Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133176

    Наименование закупки

    Закупка спец.дежды медицинского назначения для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 18:54

    Документация процедуры

    спецодежда_2020_медики.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка спец.дежды медицинского назначения для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 07:00 GMT +304.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133176Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спец.дежды медицинского назначения для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    782 668,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603142 г. Нижний Новгород, ул Космическая 38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки товара, безналичным расчетом

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат мужской медицинский ткань Айман"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Халат женский медицинский ткань Сатори"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Костюм медицинский Elit женский куртка, брюки ткань ТиСи, Сатори мультиколор рукав 3/4, нестерильный"

    Кол-во: 86.000

    "Позиция 4"

    "Костюм хирургический мужской куртка и брюки бязь голубой КХ101/11/11+Б5М Россия"

    Кол-во: 103.000

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