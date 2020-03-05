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    Главная / Торги / Поставка уничтожителей бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Поставка уничтожителей бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133174Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133174

    Наименование закупки

    Поставка уничтожителей бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 17:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка уничтожителей бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133174Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уничтожителей бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Начальная цена

    173 160,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Аптекарская набережная, 20А, БЦ "Авеню", офис "Газпром социнвест"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уничтожитель документов Fellowes DS-1200Cs 4x50ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Уничтожитель документов Fellowes AutoMax 200C 4 уровень секретности 200ЛИСТ 32Л; ДМ³"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Уничтожитель документов Fellowes 8Cd 4 уровень секретности 4x35ММ 8ЛИСТ 14Л; ДМ³ 299х384х200ММ 4.9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Уничтожитель документов Fellowes IntelliShred PS-79Ci 4 уровень секретности 3.9х38ММ 13ЛИСТ 23ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Уничтожитель документов Office Kit S240 1.9х10ММ 22ЛИСТ 40Л; ДМ³"

    Кол-во: 1.000

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