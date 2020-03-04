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    Главная / Торги / Стирка белья

    Стирка белья

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133162Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133162

    Наименование закупки

    Стирка белья

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 16:33

    Документация процедуры

    2020-02-28_16-28-55_winscan_to_pdf_1.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Стирка белья

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133162Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стирка белья

    Начальная цена

    432 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул.Родионова, 190Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг в течении 30 дней с даты подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг в течении 30 дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стирка и глаженье белья санитарного"

    Кол-во: 5850.000

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