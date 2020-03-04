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    Главная / Торги / ЦЗ 20 Металлопрокат

    ЦЗ 20 Металлопрокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133161Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133161

    Наименование закупки

    ЦЗ 20 Металлопрокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 16:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 938 000-19-78

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    Dashaeva@chechengazprom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашаева Залина Саид-Хусаиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ 20 Металлопрокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133161Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ 20 Металлопрокат

    Начальная цена

    160 452,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, поселок Карпинский курган, ул. Володарского, база ЧеченгазпромаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки (товарной накладной) товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора. Расходы по транспортировке (доставке) Товара до пункта назначения (за исключением случаев самовывоза Товара Покупателем) несет Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубка импульсная 10х2ММ медь"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Трубка импульсная 14х2ММ сталь"

    Кол-во: 60.000

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