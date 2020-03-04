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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20202351)

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20202351)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133147Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133147

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20202351)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 15:55

    Документация процедуры

    Проект_договора_лаборат.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-72

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    OOO@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20202351)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 09:00 GMT +304.03.2020 09:0004.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133147Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка средств для лабораторных исследований (20202351)

    Начальная цена

    500 417,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина 425Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент Универсальный дилюент 20Л Cellpack Sysmex"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Реагент лизирующий Sulfolyser 500МЛ Sysmex"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Реагент Флуоресцентный краситель 42МЛ 4DS Stromatolyser - 4DS Sysmex"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Реагент лизирующий Sulfolyser 4DL Stromatolyser - 4DL 2000МЛ Sysmex"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кровь контрольная E-CHECK (XS) 3 уровня флак/упак Sysmex"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Пробирка S-Monovette с К3 ЭДТА 2.6МЛ 65х13ММ 50ШТ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 7"

    "Пробирка S-Monovette с активатором свертывания 7.5МЛ 92х15ММ Германия"

    Кол-во: 1300.000

    "Позиция 8"

    "Пробирка S-Sedivette с цитратом натрия 3.8% 3.5МЛ 130х8ММ 50ШТ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 9"

    "Игла трубчатая Monovette 21Gx1 1/2 забор крови зелёный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 10"

    "Тест-система для выявления ферментов крови, других ферментов и гормонов NycoCard HbA1c"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Камера счетная для мочи слайд-планшет осадок пластик 10 ячеек"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тест-полоска набор на 20 определений для определения тропонина I 20ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Тест-полоска для мочевого анализатора Aution Stix 10EA 100ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Сыворотка контрольная TrulabN 5мл норма"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Сыворотка контрольная Trulab P 5мл фл. №1 д/анализатора биохимич. патология человеч. Диасис № 590506010060"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов определение глюкозы 240мл 880тестов Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов определение холестерина 240мл 880тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов определение холестерина лпвп 125мл Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов определение триглицеридов 240мл 880тестов Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов определение мочевой кислоты 183мл 730тестов Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов определение мочевины 183мл 610тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов определение креатинина 183мл 730тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов определение аспартаминотранс феразы 183мл 730тестов Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов определение аланинаминотрансферазы 183мл 730тестов Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов определение гамма-глутамилтрансферазы 183мл 730тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов определение щелочной фосфатазы 183мл 730тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов определение билирубина общего 183мл 610тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов определение билирубина прямого 183мл 670тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов определение альбумина 240мл 880тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов определение общего белка 240мл 880тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов определение магния 240мл Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов опеределение кальция 240мл 880тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов определение панкреатической амилазы 125мл Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов определение С-рективного белка 48мл Германия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов определение антистрептолизинаО 48мл Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов определение ревматоидного фактора 48мл Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Наконечник к дозатору одноразовый Термо Фишер Сайентифик полимерный 100-1000МКЛ 71ММ 1000ШТ 9401032 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Контейнер медицинский для сбора мочи 100СМ3;^МЛ со встроенным держателем"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 39"

    "Салфетка антисептическая спиртовая (70% изопропиловый спирт) 6.5x3СМ 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 40"

    "Реагент Мультикалибратор лиофилизированный TruCal U для биохимических исследований 1х3МЛ DiaSys"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов определение лактатдегидрогеназы 183мл 610тестов Россия"

    Кол-во: 1.000

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