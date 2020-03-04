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Наименование закупки
Поставка ИБП на объект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская», КС «Славянская» для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 15:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паремская Мария Александровна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ИБП на объект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская», КС «Славянская» для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 08:30 GMT +304.03.2020 08:3004.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133144Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ИБП на объект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС «Славянская», КС «Славянская» для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. Дорожников, д. 28, лит. АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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