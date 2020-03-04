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    Главная / Торги / Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133140Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133140

    Наименование закупки

    Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 15:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 00:00 GMT +304.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133140Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.

    Начальная цена

    1 475 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Филиал "Оренбургский ГПЗ" ООО "Газпром переработка" , 460511, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1, ИНН 1102054991, КПП 563843001, р/сч. 40702810600150000582 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург), БИК 044030827, кор/сч. 30101810200000000827Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры;стоимость тары и транспортных расходов должна быть включена в цену продукции;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рассада цветочная Алиссум однолетник"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 2"

    "Рассада цветочная Бархатцы"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Рассада цветочная Катарантус ГОСТ 28852-90"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Саженец цветов однолетних Колеус мелколистный"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Рассада цветочная Петуния однолетник ГОСТ 28852-90"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 6"

    "Рассада цветочная Портулак в ассортименте 10-15СМ кассета 100МЛ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 7"

    "Рассада цветочная Сальвия"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 8"

    "Рассада цветочная "Цинерария" однолетняя"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 9"

    "Саженец хвойных пород Ель колючая Glauca ГОСТ 28852-90"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Саженец кустарников Розы чайно-гибридные красные, белые, желтые"

    Кол-во: 50.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    Башкортостан Республика
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