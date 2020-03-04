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Наименование закупки
Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 15:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 00:00 GMT +304.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133140Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции для озеленения территории ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2020 году.
Начальная цена
1 475 920,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Филиал "Оренбургский ГПЗ" ООО "Газпром переработка" , 460511, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1, ИНН 1102054991, КПП 563843001, р/сч. 40702810600150000582 в ф-ле Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» (г. Санкт-Петербург), БИК 044030827, кор/сч. 30101810200000000827Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры;стоимость тары и транспортных расходов должна быть включена в цену продукции;
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 3000.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
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