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    Главная / Торги / Поставка шкафов аккумуляторных и ящиков управления реверсивными двигателями

    Поставка шкафов аккумуляторных и ящиков управления реверсивными двигателями

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133136Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133136

    Наименование закупки

    Поставка шкафов аккумуляторных и ящиков управления реверсивными двигателями

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 08:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафов аккумуляторных и ящиков управления реверсивными двигателями

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 00:00 GMT +312.03.2020 00:0012.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133136Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов аккумуляторных и ящиков управления реверсивными двигателями

    Начальная цена

    492 130,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель – УМТСиК- филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсов "Доскино". Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет.Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 426х20ММ 20 ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 2"

    "Труба 159х5ММх12000ММ В 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80"

    Кол-во: 0.277

    "Позиция 3"

    "Шкаф распределительный ШР-200-2М 1550х340х175ММ серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический УЭПС-2 А3 аккумуляторный 1650х600х600ММ серый металл 92КГ 1-дверный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шина заземления главная ГЗШЛ.06-430.330.9М8-МЛ медь луженая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Кнопка управления КН-ЛИН-ВС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Изделие Комплект промежуточной подвески Niled ES 1500 металл для СИП"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Розетка электрическая силовая штекерная Brava 16А 250В 2 модуля красная с заземлением, со шторками 76482R DKC"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Устройство защиты от перенапряжений LVA-450-4 450В с изолированным адаптером"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Щит монтажный ЩМП-2-0 IP31 УХЛ3 500х400х220ММ металлический YKM40-02-31"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 УХЛ1 100А 380В IP66 белый 190х184х104ММ IEK"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ящик силовой ЯРП-100 IP54 УЗ Узола"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ящик управления асинхронным реверсивным двигателем с короткозамкнутым ротором Я5410-1874-УХЛ4 220В IP31 0.63А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ящик управления асинхронным реверсивным двигателем с короткозамкнутым ротором Я5410-1874-УХЛ4 220В IP31 0.63А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Труба электросварная 219х4ММ 20 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.250

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