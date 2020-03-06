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    Главная / Торги / Поставка поверочных газовых смесей

    Поставка поверочных газовых смесей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133135Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133135

    Наименование закупки

    Поставка поверочных газовых смесей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 09:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка поверочных газовых смесей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:30 GMT +306.03.2020 08:3006.03.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133135Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка поверочных газовых смесей

    Начальная цена

    447 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10506-2014 сероводород [H2S] (0.02 %) + азот [N2] (ост.)(мол. доля) 4Л Баллон заказчика на заполнение: БД 12-4-9,8 алюминий, вентиль: ВС-16 нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10506-2014 метан [СН4] (0,001 %) + азот [N2] (ост.)(мол. доля) 2Л тара поставщика: баллон LUXFER"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (10 % мол) + пропан [С3Н8 ] (7,0 %мол)+ изобутан [i-C4Н10 ] (1,0 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (1,4 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,009 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,2 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,2 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,2 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,1 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,05 %мол)+бензол [С6Н6] (0,1 %мол) + метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,1 %мол)+кислород [О2 ] (0,090 %мол)+ азот [N2 ] (1,42 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (3 %мол)+ метан [СН4 ] (ост.) 4Л баллон заказчика на заполнение:алюминий, вентиль ВС-16МЛ 6.5КГС/СМ2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (25 % мол) + пропан [С3Н8 ] (20 %мол)+ изобутан [i-C4Н10 ] (5 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (10 %мол)+неопентан[neo-С5Н12 ] (0,5 %мол)+изопентан [i-С5Н12 ] (2 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (2 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,5 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,2 %мол)+н-октан [С8Н18] (0,05 %мол)+ циклогексан [С6Н12] (0,09 %мол)+ бензол [С6Н6] (0,09 %мол)+метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,05 %мол)+ кислород [О2 ] (1 %мол)+ азот [N2 ] (5 %мол) + диоксид углерода [СО2 ] (0,07 %мол)+ гелий [Не] (0,005 %мол)+ водород [Н2] (0,005 %мол)+ метанол [CH3OH] (0.005 %) +метан [СН4 ] (ост.) 10Л баллон заказчика на заполнение:алюминий, вентиль ВС-16МЛ 2.5КГС/СМ2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10521-2014 этан [С2Н6] (3,6 % мол) + пропан [С3Н8 ] (0,08 %мол)+ изобутан [i-C4Н10 ] (0,06 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,2 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,003 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,007 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,008 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,02 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,01 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,007 %мол)+ н-нонан [С9Н20] (0,002 %мол)+бензол [С6Н6] (0,001 %мол) + метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,001 %мол)+кислород [О2 ] (0,045 %мол)+ азот [N2 ] (0,350 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (0,25 %мол)+ гелий [Не] (0,102 %мол)+ водород [Н2] (0,010 %мол)+ метанол [CH3OH] (0.03 %) + метан [СН4 ] (ост.) 4Л баллон заказчика на заполнение:алюминий, вентиль ВС-16МЛ 50КГС/СМ2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10521-2014 этилен [С2Н4] (0,02 % мол) +этан [С2Н6] (0,05 % мол) +пропилен [С3Н6 ] (0,02 %мол)+пропан [С3Н8 ] (0,03 %мол)+ бутен-1 [С4Н8 ] (0,02 %мол)+изобутан [i-C4Н10 ] (0,03 %мол)+ бутан [н-С4Н10 ] (0,05 %мол)+ неопентан [neo-С5Н12 ] (0,005 %мол)+ изопентан [i-С5Н12 ] (0,01 %мол)+ н-пентан [н-С5Н12 ] (0,01 %мол)+ н-гексан [С6Н14] (0,01 %мол)+ н-гептан [С7Н16] (0,005 %мол)+ н-октан [С8Н18] (0,005 %мол)+ гелий [Не] (0,5 %мол)+ водород [Н2] (2,0 %мол)+бензол [C6Н6] (0,01 %мол)+ метилбензол (толуол) [С7Н8] (0,005 %мол)+ циклогексан [С6Н12] (0,01 %мол)+ кислород [О2 ] (2 %мол)+ азот [N2 ] (40 %мол)+диоксид углерода [СО2 ] (5 %мол)+метан [СН4 ] (ост.) 4Л баллон заказчика на заполнение:алюминий, вентиль ВС-16МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Смесь газовая поверочная ГСО 10518-2014 H2S (50 мг/м3) + СН3SH (50 мг/м3)+ C2Н5SH (50 мг/м3)+ С3Н7SH (50 мг/м3)+ iС3Н7SH (50 мг/м3)+1-С4Н9SH (50 мг/м3)+ iС4Н9SH (50 мг/м3)+втор-С4Н9SH (50 мг/м3)+ трет-С4Н9SH (50 мг/м3)+СOS (50 мг/м3) + азот (ост.) 5Л баллон Luxfer (алюминий)/ вентиль ВС-16М (нержавеющая сталь)"

    Кол-во: 1.000

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