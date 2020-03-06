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    Главная / Торги / Масло оружейное 2020

    Масло оружейное 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133133Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133133

    Наименование закупки

    Масло оружейное 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 15:55

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Масло.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Новом Уренгое
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    Почтовый адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Контактный телефон

    +7 34949 9-71-03

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.rasskazov@nu.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Масло оружейное 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 13:00 GMT +306.03.2020 13:0006.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133133Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масло оружейное 2020

    Начальная цена

    432 369,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ г. Новый Уренгой ул. Новая дом 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена на Товар должна включать в себя все расходы в т.ч. стоимость упаковки, доставки, разгрузки, а также все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата поставленных Товаров осуществляется «Покупателем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии со ст. 168, 169 НК РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Новая, д.40 а/я 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло аэрозоль оружейное Nanoprotech 210Л; ДМ³"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 2"

    "Масло аэрозоль оружейное Nanoprotech 210Л; ДМ³"

    Кол-во: 730.000

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