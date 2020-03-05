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Наименование закупки
Поставка уничтожителя бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 17:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Почтовый адрес
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Контактный телефон
+7 812 600-90-21
Факс
+7 812 334-70-29
Адрес электронной почты
Y.Gagarinskiy@gpia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гагаринский Юрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уничтожителя бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133132Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уничтожителя бумаг для нужд ООО "Газпром социнвест"
Начальная цена
24 900,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, Аптекарская набережная, 20А, БЦ "Авеню", офис "Газпром социнвест"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
15 рабочих дней с даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром социнвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"
Адрес местонахождения
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Кол-во: 1.000
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