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    Главная / Торги / Закупка книг учета принятых и выданных ценностей (код формы 0402124)

    Закупка книг учета принятых и выданных ценностей (код формы 0402124)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133129Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133129

    Наименование закупки

    Закупка книг учета принятых и выданных ценностей (код формы 0402124)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 15:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Юридический адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Почтовый адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Контактный телефон

    +7 8652 95-11-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@stavropol.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка книг учета принятых и выданных ценностей (код формы 0402124)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133129Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка книг учета принятых и выданных ценностей (код формы 0402124)

    Начальная цена

    25 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 429 бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный, в течении 10 дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Книга А4 бумвинил ориентация альбомная"

    Кол-во: 30.000

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