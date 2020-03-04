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    Главная / Торги / Поставка дождевателей и прочей продукции.

    Поставка дождевателей и прочей продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133128Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133128

    Наименование закупки

    Поставка дождевателей и прочей продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 15:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дождевателей и прочей продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133128Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дождевателей и прочей продукции.

    Начальная цена

    305 221,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней после поставки.Доставка по адресу Покупателю в течение 3-х часов после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бита односторонняя PH2 50ММ 1/4 Е сталь S2 15872252"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Болт шестигранный Европартнер М5 нержавеющая сталь 720003566"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Скоба такелажная зажимная Госкреп сталь 3х80ММ 720601121"

    Кол-во: 164.000

    "Позиция 4"

    "Сверло по дереву W-образное СИБРТЕХ ст45 4ММ 75/43ММ цилиндрический хвостовик 70233"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50х5ММ оц 13376859"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Пленка упаковочная стрейч 0.5М прозрачная 20МКМ 2 кг"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Шайба плоская увеличенная М5 нержавеющая сталь Европартнер 720003528"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Материал для грунта добавка к почве Агропермит (вермикулит) 100Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Дождеватель выдвижной с роторной головкой Hunter ECO-04-3090 926001143"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу многоступенчатое 20.0ММ 75ММ цилиндрический хвостовик HSS 20515"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Муфта полипропиленовая обжимная ПНД RUS 48447 ПНД 50х40ММ синяя/черная 16бар"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Стяжка резьбовая 10х100ММ сталь оцинкованная 18554546"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Карабин пожарный Госкреп 720600811 сталь 12ММ Китай"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Талреп крюк-кольцо Госкреп 12ММ оцинкованный 720601431"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Гайка шестигранная М5 нержавеющая сталь Европартнер 720003604"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Труба гофрированная с протяжкой Экопласт 16 ПНД 100М черная 10056235"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Воскоплав Candle Warmers керамический 100х100ММ Sandstone Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Диэтиленгликоль MGSteel для мармитов 160Г 48912/411433"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 19"

    "Труба 150х4ММх6000ММ AISI-304 ГОСТ 9940-81"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Измеритель-регулятор Овен ТРМ12-Щ1.У 90-245В 96х96х65ММ IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Гильза кабельная соединительная ГМЛ 10-15 медная луженая 10ММ2 UGTY10-010-05"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Гильза кабельная соединительная ГМЛ 16-6 медная луженая 16ММ2 UGTY11-016-06"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Набор бит для шуруповерта Bosch 32 предметаШТ сталь PH, SL, PZ, НЕХ, Torx, TH 2607017063"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная настенная ERA 735000990 1520х360ММ белый пластик"

    Кол-во: 2.000

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