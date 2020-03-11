Поставка электродов для нужд ООО "Газпром переработка"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Цена продукции с учетом всех затрат, налогов, сборов, других выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в договор подлежит включению условие, в соответствии с которым оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры.