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    Главная / Торги / Поставка резино-технических и фторопластовых изделий

    Поставка резино-технических и фторопластовых изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133124Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133124

    Наименование закупки

    Поставка резино-технических и фторопластовых изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 14:51

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резино-технических и фторопластовых изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133124Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резино-технических и фторопластовых изделий

    Начальная цена

    447 729,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербурге, ул. Броневая 4, МТБ "Центральная"-ремкомплект, паронит, лента, пластина; Санкт-Петербурге, ул. Рябчикова 19А, МТБ "Красное Село"-рукава фторопластовые, рукав высокого давления, клей кабельныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента ФУМ М-1 0.1ММх10ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Рукав РВД 16ММ 130БАР 2500ММ DK(г)/DK(г) M27х1.5/M27х1.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Рукав РВД Ф4 25ММ 60БАР 2500ММ DK(г)/DK(г) M27х1.5/M27х1.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Рукав РВД Ф4 20ММ 70БАР 2500ММ DK(г)/DK(г) M30х1.5/M30х1.5"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Паронит маслобензостойкий ПМБ 2ММ 1500х1500ММ ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Фторопласт Ф-4 листовой 400х400х4ММ"

    Кол-во: 30.240

    "Позиция 7"

    "Фторопласт Ф-4 листовой 245х245х2ММ ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 15.170

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект регуляторов давления газа РДО-1-50 с РДС-ПС-01"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Клей двухкомпонентный (№1 и №2) ССД ВК-9 20Г ТУ 0255-021-27564371-00"

    Кол-во: 3.000

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