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Наименование закупки
Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Почтовый адрес
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Контактный телефон
+7 8652 95-11-33
Факс
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Адрес электронной почты
info@stavropol.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133122Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков
Начальная цена
1 650,00
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 429 бРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 10 дней после получения товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
Адрес местонахождения
355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
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