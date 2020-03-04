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    Главная / Торги / Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков

    Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133122

    Наименование закупки

    Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 14:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Юридический адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Почтовый адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Контактный телефон

    +7 8652 95-11-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@stavropol.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бутелированной питьевой воды для кулера 19л. и одноразовых стаканчиков

    Начальная цена

    1 650,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 429 бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 10 дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная 19ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Стакан одноразовый прозрачный 200МЛ 100ШТ для холодного/горячего"

    Кол-во: 5.000

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