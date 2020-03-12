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Наименование закупки
Поставка соединительных деталей трубопровода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 15:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 433-16-95
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
ceo@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соединительных деталей трубопровода
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133120Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соединительных деталей трубопровода
Начальная цена
694 543,65
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинская район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 60 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 2.604
Кол-во: 0.350
Кол-во: 1.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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