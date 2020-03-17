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    Главная / Торги / Поставка энергетического оборудования

    Поставка энергетического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133119Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133119

    Наименование закупки

    Поставка энергетического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка энергетического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133119Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка энергетического оборудования

    Начальная цена

    257 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок оплаты для СМСП- Расчеты за поставку товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору. Расчеты за Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до окончания двухмесячного периода, следующего за месяцем поставки Товара. Возможные периоды поставки с 14 по 18 число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Генератор бензиновый Вепрь АБП 6-230 ВХ-БСГ 5.5КВТ 50ГЦ 1 610х530х820ММ GX390 25Л"

    Кол-во: 2.000

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