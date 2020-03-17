Условия договора

Условия оплаты и доставки

Порядок оплаты для СМСП- Расчеты за поставку товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору. Расчеты за Товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок до окончания двухмесячного периода, следующего за месяцем поставки Товара. Возможные периоды поставки с 14 по 18 число месяца.