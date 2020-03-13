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    Главная / Торги / поставка оборудования и расходных материалов для химической лаборатории

    поставка оборудования и расходных материалов для химической лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 22:0013.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133116Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133116

    Наименование закупки

    поставка оборудования и расходных материалов для химической лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 07:51

    Документация процедуры

    техническое_задание.pdf

    проект_договора.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-14-08

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    mail.adm@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования и расходных материалов для химической лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 22:00 GMT +313.03.2020 22:0013.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133116Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования и расходных материалов для химической лаборатории

    Начальная цена

    57 541,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней со дня заключения договора. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроплитка Supra HS-101 1000ВТ 1ШТ 65x220x220ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Кювета К-8 стекло 50ММ для КФК"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Банка круглая 250 ПЭ с крышкой 5-05700"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Кювета стекло 3ММ ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Маркер перманентный круглый красный 8566"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Бумага фильтровальная для общелабораторных работ белая лента ФС 520х600ММ АО "Экос-1""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Бюретка 1-3-2-10-0.05 без крана с оливой ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Колба мерная 2а-10-2 10мл с 1 меткой и пластиковой пробкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Пипетка 3-1-2-1 на полный слив градуированная ТС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Пипетка 3-1-2-5 на полный слив градуированная ТС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Пипетка 3-1-2-2 на полный слив градуированная ТС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Пипетка Мора 2-1-20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Цилиндр мерный 1-10-2 с носиком 6-00217 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Цилиндр мерный 3-25-2 с носиком 6-08030 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Колба коническая КН-3-100-34 ТС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Часы песочные ЧП-3 3МИН"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Часы песочные ЧП-5 5МИН"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Реактив химический Натрий N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 19"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 0,1 Н 10 ампул"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Реактив химический Калий надсернокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый однозамещенный ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 22"

    "Государственный стандартный образец фосфат-ион 6A-1 ГСО 7018-93 1г/дм3 ампула 5СМ³ фон вода"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Масло индустриальное И-20А 205Л; ДМ³ ГОСТ 20799-88"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 24"

    "Кювета К-30 оптическое стекло для КФК-3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Бумага индикаторная универсальная рН 0...12 100 полосок 7-00646"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Раствор стандартный 3.0 М КСI для заполнения электродов 125МЛ ООО Измерительная техника"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Лоток прямоугольный Эльфпласт для лабораторной посуды 340х70х240ММ пластик прозрачный 4.5Л 446 ИП Алиев Р.А. Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Цилиндр мерный 1-50-2 стекло 50МЛ 1МЛ с носиком ГОСТ 1770-74 ПАО Химлаборприбор Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Насадка наконечник сливной исполнение 3 для бюретки стекло 25МЛ 200293 ГОСТ 29251-91 ПАО Химлаборприбор Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Шпатель ложка Aptaca полипропилен 150ММ MM_12006713 Италия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Банка круглая Экрос 150 пластик с крышкой 5.01.02.0389 ГОСТ 25336-82 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Газоанализатор переносной GasAlertMicroClip XL кислород (О2), угарный газ (СО),сероводород (H2S) IP68 113х60х32ММ 0.19КГ -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС с поверкой 0ЕхdaiaПСТ4GaХ/РОЕхiaIМаХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Аппаратура и средства контроля качества товарной нефти и нефтепродуктов Прибор КИШ-1 для определения температуры размягчения битумов по методу Кольцо и Шар без термометров ГОСТ 11506-73 Россия"

    Кол-во: 1.000

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