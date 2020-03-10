Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМ и СП: оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку с 22 по 30(31) число месяца.