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    Главная / Торги / Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133114

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 11:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ

    Начальная цена

    105 483,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ, Российская Федерация, 399742, Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ ЖизниРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМ и СП: оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку с 22 по 30(31) число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стартер УАЗ-3163 Патриот дв.409"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Радиатор охлаждения ДВС УАЗ-3163 Патриот"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Генератор УАЗ-Патриот 409.10 5122-3771-30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стартер ГАЗ-3110, 3302, УАЗ с дв.ЗМЗ-406, 405 редукторный 12V 1.8kBт z=9 БАТЭ аналог 42.3708-10/11"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Генератор Генератор ГАЗ-3302,УАЗ дв.УМЗ-4216 14В 90А шкив поликлиновой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Аптечка по приказу Минздравсоцразвития РФ №697н автомобильная для оказания первой помощи ФЭСТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный ОАО "УАЗ" 406-1012006 ДВ-406, 405, 409"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный ГАЗ двигатель 4216"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтрующий масляный грубой очистки КАМАЗ ЕВРО 1, ЕВРО 2 1012040-7405 ООО "Лааз""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий масляный тонкой очистки ЭК.34 КАМАЗ ЕВРО 1, ЕВРО 2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный 7405.1109510 КАМАЗ - 43118, КАМАЗ-55111"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Колодки тормозные дисковые передние 3163-3501088 УАЗ 4ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Колодки тормозные задние УАЗ-3163 Патриот 3163-3502088/89 2ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Колодка тормозная ГАЗ передняя 3302-3501170 комплект 4шт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Колодка тормозная ГАЗ 3302 задняя 3302-3511800 1 комплект (4шт)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Элемент фильтрующий воздушного фильтра 4216-1109013-30 ГАЗ-3302 дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Элемент фильтрующий воздушного фильтра 409-1109013 УАЗ ДВ-409 Патриот"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Свечи зажигания BRISK DR17YC SUPER УАЗ-Патриот двигатель 409, 405 комплект 4ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Свечи зажигания ГАЗ УМЗ-421640, ВИС ВАЗ-11186 NGK V-line №13"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Провод высоковольтный с наконечниками силикон 4091 дв. 409-10-3707244-000 ОАО "УАЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Ремонтный комплект шкворня 3160-00-2304019 УАЗ-3163, 315195 4ШТ с латунными вкладышами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе УАЗ правый 469-3414056-01"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Наконечник рулевой тяги левый 00469-00-3414057-001 УАЗ-452, 469 в сборе ОАО УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Стартер КАМАЗ с дв.740,7403 24В 740.3708000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Генератор КАМАЗ 740.30, 740-31, 740-50 ЕВРО-2, 3 4001-3771-53"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Крестовина карданного вала с масленками и стопорными кольцами УАЗ ВК-469-2201025"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Цилиндр сцепления главный "УАЗ-3163" Patriot 3163-1602300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Цилиндр сцепления главный УАЗ-3163 Патриот (СОЛЛЕРС/КиТ)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Сцепление УАЗ двигатель 409 в сборе 409.3906605"

    Кол-во: 1.000

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