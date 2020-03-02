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    Главная / Торги / Поставка журналов выдачи путевых листов, учёта результатов предрейсового технического контроля СТиМ и предрейсового инструктажда водителей формат А3

    Поставка журналов выдачи путевых листов, учёта результатов предрейсового технического контроля СТиМ и предрейсового инструктажда водителей формат А3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133113Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133113

    Наименование закупки

    Поставка журналов выдачи путевых листов, учёта результатов предрейсового технического контроля СТиМ и предрейсового инструктажда водителей формат А3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 14:04

    Документация процедуры

    Приложение+1+первый+лист+Журнала+выдачи+ПЛ_+результатов+ПТК+СТиМ+и+инструктажа+.docx

    Приложение+2+содержимое++Журнала+выдачи+ПЛ+результатов+ПТК+СТиМ+и+инструктажа+в.xlsx

    Информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кабардино-Балкарская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка журналов выдачи путевых листов, учёта результатов предрейсового технического контроля СТиМ и предрейсового инструктажда водителей формат А3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 15:00 GMT +302.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133113Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка журналов выдачи путевых листов, учёта результатов предрейсового технического контроля СТиМ и предрейсового инструктажда водителей формат А3

    Начальная цена

    4 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кабардино-Балкарская Республика, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.185Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал выдачи путевых листов А4 бумага офсетная 78Г/М2 100ЛИСТ переплет картон бумвинил 1.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Журнал выдачи путевых листов А4 бумага офсетная 78Г/М2 100ЛИСТ переплет картон бумвинил 1.5ММ"

    Кол-во: 9.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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