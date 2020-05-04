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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка частотного преобразователя (98 ч 1)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 13:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 812 455-14-54
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка частотного преобразователя (98 ч 1)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.05.2020 01:00 GMT +304.05.2020 01:0004.05.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133107Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка частотного преобразователя (98 ч 1)
Начальная цена
325 852,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до адреса (Находкинский судоремонтный завод)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до дверей склада!!!) организует и оплачивает Поставщик. ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ С ОДОБРЕНИЕМ DANFOSS СЕРТИФИКАТ типового одобрения РМРС обязателен, бумажное руководство на русском языке, установка опции выбора русского языка в интерфейсе ПЧ обязательны!
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 1.000
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