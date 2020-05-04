Условия договора

Условия оплаты и доставки

100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до дверей склада!!!) организует и оплачивает Поставщик. ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ С ОДОБРЕНИЕМ DANFOSS СЕРТИФИКАТ типового одобрения РМРС обязателен, бумажное руководство на русском языке, установка опции выбора русского языка в интерфейсе ПЧ обязательны!