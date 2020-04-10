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    Главная / Торги / Поставка частотного преобразователя (98 ч2)

    Поставка частотного преобразователя (98 ч2)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2020 01:0010.04.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133105Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133105

    Наименование закупки

    Поставка частотного преобразователя (98 ч2)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 13:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка частотного преобразователя (98 ч2)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.04.2020 01:00 GMT +310.04.2020 01:0010.04.2020 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133105Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка частотного преобразователя (98 ч2)

    Начальная цена

    578 086,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до адреса (Находкинский судоремонтный завод)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата доставку до адреса Заказчика ( до дверей склада/судна!!!) организует и оплачивает Поставщик. ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ С ОДОБРЕНИЕМ DANFOSS СЕРТИФИКАТ типового одобрения РМРС обязателен, бумажное руководство на русском языке, установка опции выбора русского языка в интерфейсе ПЧ обязательны!

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь частоты комплект Vacon NXS01055-A5T1SSV-A1A20000C2+FL26+DPAP+DLRU для управления мотором вентилятора 105А"

    Кол-во: 1.000

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    170 257
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
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