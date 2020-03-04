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    Главная / Торги / Поставка карниза и прочее.

    Поставка карниза и прочее.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133102Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133102

    Наименование закупки

    Поставка карниза и прочее.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 13:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка карниза и прочее.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 10:00 GMT +304.03.2020 10:0004.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133102Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка карниза и прочее.

    Начальная цена

    6 786,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик,с.Кабардинка,ул.Мира,дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение 5-ти часов со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Велюр мебельый blitz 04 140СМ 100% полиэстер 310Г/М2 Трция"

    Кол-во: 2.100

    "Позиция 2"

    "Лента кромочная мебельная 100% Полиэстер 10ММ темно-бежевая 20М рулон Россия КД-50-4-34405.011"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Полотно нетканое подкладочное Спанбонд белое 100Г/М2 160СМ"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 4"

    "Карниз для штор двухрядный потолочное KauffOrt 240СМ пластик белый 280007240"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Финал 2-х рядный Inspire 15151231 пластик белый 111.2ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Соединитель 2-х рядный Inspire 15151151 пластик белый 153ММ"

    Кол-во: 1.000

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