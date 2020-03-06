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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133095Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133095

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 11:48

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-75-42

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 07:00 GMT +306.03.2020 07:0006.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133095Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    767 784,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2а , срок поставки - в течение 45 рабочих дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 300х400(h)-О-С 350х150ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 600х500(h)-О-С 600х500ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 200х150(h)-О-С 200х150ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Изделие для вентиляционных систем Переход 500х250 Ф315 315х300х0.7ММ сталь тонколистовая оцинкованная 500х250ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная нерегулируемая АМН 500х250ММ 0.9КГ белый алюминий для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Насос поршневой радиальный 50НР-4 5Л/МИН 500КГС/СМ2 246х213ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Воздуховод прямой ВКО 315 сталь тонколистовая оцинкованная 315ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 8"

    "Воздуховод прямой ВКО 180 сталь тонколистовая оцинкованная 180ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Воздуховод прямой ВПО 500х300 сталь тонколистовая оцинкованная 500х300ММ 0.7ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная нерегулируемая АМН 500х300ММ белый алюминий для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 150х600-О-С 150х600ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 200х350-О-С 200х350ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 150х300-О-С 150х300ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП1.00.00.00 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду160ММ без клапана, без кольца"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду180ММ с клапаном, с ручным управлением, с кольцом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Изделие для вентиляционных систем Переход 500х300 Ф315 315х300х0.7ММ сталь тонколистовая оцинкованная 500х300ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Воздуховод прямой ВПО 400х200 сталь тонколистовая оцинкованная 400х200ММ 0.7ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Воздуховод круглый ВКО 140 сталь тонколистовая оцинкованная 140ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Воздуховод прямой ВПО 500х250 оцинкованная сталь 500х250ММ 0.7ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Воздуховод прямой ВКО 160 сталь тонколистовая оцинкованная 160ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 21"

    "Воздуховод прямой ВКО 250 сталь тонколистовая оцинкованная 250ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 140ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 250ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 180ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 315ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП6-01 серия 5.904-11 для сбора конденсата Ду250ММ в искрозащищенном исполнении без кольца"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду140ММ в искрозащищенном исполнении с кольцом"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП7.00.00.00-12 серия 5.904-11 для сбора конденсата Ду180ММ с клапаном,в искрозащищенном исполнении, с кольцом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду180ММ с клапаном, с кольцом, с ручным управлением"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП7.00.00.00-15 серия 5.904-11 для сбора конденсата Ду315ММ с клапаном,в искрозащищенном исполнении, с кольцом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Изделие для вентиляционных систем Лючок питометражный А1К 151.000 А9-57 для замера параметров воздуха"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Изделие для вентиляционных систем Переход 400х200 Ф160 160х250х0.7 сталь тонколистовая оцинкованная 400х200ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Воздуховод прямой ВКО 200 сталь тонколистовая оцинкованная 200ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП1-00 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду200 без клапана, без кольца"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 200ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Воздуховод прямой ВКО 100 сталь тонколистовая оцинкованная 100ММ 1ММ ООО "Неватом""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 100ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 350х150(h)-О-С 350х150ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 39"

    "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 150х100(h)-О-С 150х100ММ белый алюминий с сеткой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Дефлектор 2 Д 250х350х420х450 нержавеющая сталь AISI 430"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Изделие для вентиляционных систем Труба 2Т 250х350х200х1000ММ нержавеющая сталь AISI 321 0.8ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 42"

    "Изделие для вентиляционных систем Ревизия 2Р 250х350х55ММ нержавеющая сталь AISI 430 0.5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Изделие для вентиляционных систем Опора 2О 250х350х200х440ММ нержавеющая сталь AISI 321 0.8ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Изделие для вентиляционных систем Тройник 90ГРАД 2ТР90 250х350х483х262ММ нержавеющая сталь AISI 321 0.8ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Насос циркуляционный моноблочный ЦНЛ 32/90-075/2 32ММ 12М 0.75КВТ 130ГРАД ЦЕЛЬС 3000ОБ/МИН 220х210х440ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Насос ручной Р 0.8/30 для перекачки топлива 0.74Л/двойной ход 5.5ММ 0.3МПА 14КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Изделие для вентиляционных систем Фильтр механический фланцевый ФМФ-50 1.4х1.4 чугун СЧ25 ООО "НПО Ризур""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду100 с клапаном, с кольцом, с ручным управлением"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная нерегулируемая АМН 400х200ММ белый алюминий для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 50"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-25-2009 для отборного устройства давления, для подключения импульсной линии с муфтовым краном, клапан 11лс38п2 (16-100Л Ст20)"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 51"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-2-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата со штуцерно-муфтовым клапаном, клапан КЗИТб (ЗД25-120П Ст20)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Затвор поворотный дисковый с фиксацией произвольного положения ГРАНВЭЛ ЗП ТС-FLN(W)-3-32-MR-НТ-1.6 межфланцевый Ду32 PN1.6 с ручкой с ответными фланцами, крепежом и прокладками ТУ 3731-001-18356602-2005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Затвор поворотный дисковый с фиксацией произвольного положения ГРАНВЭЛ ЗП ТС-FLN(W)-3-25-MR-НТ-1.6 межфланцевый Ду25 PN1.6 с ручкой с ответными фланцами, крепежом и прокладками ТУ 3731-001-18356602-2005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-1-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КМ 1.00 (МК1,6-80П Ст20)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Клапан обратный муфтовый 16лс48нж Ду15 Ру160 ТУ 3742-009-08620564-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Клапан балансировочный Гранбаланс КБА Ду25ММ Ру25МЕГАПА"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 57"

    "Кран шаровый Маевского 11Б27п(М) Ду15 Ру1.6 резьбовой М20х1.5-G1/2ДЮЙМ рукоятка бабочка латунь ЛЦ40Сд ООО "Пензапромарматура""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 58"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-2-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата со штуцерно-муфтовым клапаном, клапан КТНМ1.6 (МК1,6-150П Ст20)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Кран шаровый 1692.10/16ВР16НЖ Ду10ММ PN16МЕГАПА полнопроходной муфтовый ручной привод стальной вода, пар"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Клапан запорный муфтовый КТЗ-001-20-01 Ду20ММ Ру0.6МЕГАПА ВН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Затвор поворотный дисковый Kvant межфланцевый Ду50 PN16 стальной EPDM с ответными фланцами и крепежом"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 62"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-25-2009 для отборного устройства давления, для подключения импульсной линии с муфтовым краном, клапан 15с54бк1 (16-200Л Ст20)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-9-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего манометра и сброса давления, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КЗ21215МР-015 (С16-200П Ст09г2с)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 64"

    "Закладная конструкция ЗК14-2-3-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего манометра и сброса давления, установка на вертикальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КЗ21215МР-015 (С16-200П Ст09г2с)"

    Кол-во: 5.000

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    Поставка соединительных деталей для планового останова газовых промыслов ООО "Газпром добыча...
    261730
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 76654
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    76654
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.11.2018 21:00(GMT+03:00)
    457 579
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 78012
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2019 году
    Поставка соединительных деталей и запасных частей для выполнения работ по капитальному ремонту...
    78012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.12.2018 06:00(GMT+03:00)
    509 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78195
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка тройника согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78195
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    242 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
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