Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Поставка запасных частей и расходных материалов к вентиляционному оборудованию для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2а , срок поставки - в течение 45 рабочих дней с даты подписания договора. Рассчитать логистику >

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 300х400(h)-О-С 350х150ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 600х500(h)-О-С 600х500ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 200х150(h)-О-С 200х150ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Изделие для вентиляционных систем Переход 500х250 Ф315 315х300х0.7ММ сталь тонколистовая оцинкованная 500х250ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная нерегулируемая АМН 500х250ММ 0.9КГ белый алюминий для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос"" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Насос поршневой радиальный 50НР-4 5Л/МИН 500КГС/СМ2 246х213ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 7" "Воздуховод прямой ВКО 315 сталь тонколистовая оцинкованная 315ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 11.000

"Позиция 8" "Воздуховод прямой ВКО 180 сталь тонколистовая оцинкованная 180ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 7.000

"Позиция 9" "Воздуховод прямой ВПО 500х300 сталь тонколистовая оцинкованная 500х300ММ 0.7ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная нерегулируемая АМН 500х300ММ белый алюминий для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос"" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 150х600-О-С 150х600ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 3.000

"Позиция 12" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 200х350-О-С 200х350ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 150х300-О-С 150х300ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП1.00.00.00 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду160ММ без клапана, без кольца" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду180ММ с клапаном, с ручным управлением, с кольцом" Кол-во: 2.000

"Позиция 16" "Изделие для вентиляционных систем Переход 500х300 Ф315 315х300х0.7ММ сталь тонколистовая оцинкованная 500х300ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Воздуховод прямой ВПО 400х200 сталь тонколистовая оцинкованная 400х200ММ 0.7ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 3.000

"Позиция 18" "Воздуховод круглый ВКО 140 сталь тонколистовая оцинкованная 140ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Воздуховод прямой ВПО 500х250 оцинкованная сталь 500х250ММ 0.7ММ" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Воздуховод прямой ВКО 160 сталь тонколистовая оцинкованная 160ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 7.000

"Позиция 21" "Воздуховод прямой ВКО 250 сталь тонколистовая оцинкованная 250ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 3.000

"Позиция 22" "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 140ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 250ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02" Кол-во: 2.000

"Позиция 24" "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 180ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02" Кол-во: 4.000

"Позиция 25" "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 315ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02" Кол-во: 4.000

"Позиция 26" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП6-01 серия 5.904-11 для сбора конденсата Ду250ММ в искрозащищенном исполнении без кольца" Кол-во: 2.000

"Позиция 27" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду140ММ в искрозащищенном исполнении с кольцом" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП7.00.00.00-12 серия 5.904-11 для сбора конденсата Ду180ММ с клапаном,в искрозащищенном исполнении, с кольцом" Кол-во: 2.000

"Позиция 29" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду180ММ с клапаном, с кольцом, с ручным управлением" Кол-во: 2.000

"Позиция 30" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП7.00.00.00-15 серия 5.904-11 для сбора конденсата Ду315ММ с клапаном,в искрозащищенном исполнении, с кольцом" Кол-во: 2.000

"Позиция 31" "Изделие для вентиляционных систем Лючок питометражный А1К 151.000 А9-57 для замера параметров воздуха" Кол-во: 6.000

"Позиция 32" "Изделие для вентиляционных систем Переход 400х200 Ф160 160х250х0.7 сталь тонколистовая оцинкованная 400х200ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 3.000

"Позиция 33" "Воздуховод прямой ВКО 200 сталь тонколистовая оцинкованная 200ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 3.000

"Позиция 34" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП1-00 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду200 без клапана, без кольца" Кол-во: 2.000

"Позиция 35" "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 200ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02" Кол-во: 2.000

"Позиция 36" "Воздуховод прямой ВКО 100 сталь тонколистовая оцинкованная 100ММ 1ММ ООО "Неватом"" Кол-во: 2.000

"Позиция 37" "Дефлектор Д315.00.000 серия 5.904-51 100ММ нержавеющая сталь ТУ 4863-016-12444529-02" Кол-во: 1.000

"Позиция 38" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 350х150(h)-О-С 350х150ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 4.000

"Позиция 39" "Решетка вентиляционная наружная накладная нерегулируемая ВРН-Н 150х100(h)-О-С 150х100ММ белый алюминий с сеткой" Кол-во: 1.000

"Позиция 40" "Дефлектор 2 Д 250х350х420х450 нержавеющая сталь AISI 430" Кол-во: 2.000

"Позиция 41" "Изделие для вентиляционных систем Труба 2Т 250х350х200х1000ММ нержавеющая сталь AISI 321 0.8ММ" Кол-во: 8.000

"Позиция 42" "Изделие для вентиляционных систем Ревизия 2Р 250х350х55ММ нержавеющая сталь AISI 430 0.5ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 43" "Изделие для вентиляционных систем Опора 2О 250х350х200х440ММ нержавеющая сталь AISI 321 0.8ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 44" "Изделие для вентиляционных систем Тройник 90ГРАД 2ТР90 250х350х483х262ММ нержавеющая сталь AISI 321 0.8ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 45" "Насос циркуляционный моноблочный ЦНЛ 32/90-075/2 32ММ 12М 0.75КВТ 130ГРАД ЦЕЛЬС 3000ОБ/МИН 220х210х440ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 46" "Насос ручной Р 0.8/30 для перекачки топлива 0.74Л/двойной ход 5.5ММ 0.3МПА 14КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 47" "Изделие для вентиляционных систем Фильтр механический фланцевый ФМФ-50 1.4х1.4 чугун СЧ25 ООО "НПО Ризур"" Кол-во: 2.000

"Позиция 48" "Изделие для вентиляционных систем Узел прохода УП2-11 серия 5.904-45 для сбора конденсата Ду100 с клапаном, с кольцом, с ручным управлением" Кол-во: 1.000

"Позиция 49" "Решетка вентиляционная приточно-вытяжная нерегулируемая АМН 400х200ММ белый алюминий для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос"" Кол-во: 4.000

"Позиция 50" "Закладная конструкция ЗК14-2-25-2009 для отборного устройства давления, для подключения импульсной линии с муфтовым краном, клапан 11лс38п2 (16-100Л Ст20)" Кол-во: 7.000

"Позиция 51" "Закладная конструкция ЗК14-2-2-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата со штуцерно-муфтовым клапаном, клапан КЗИТб (ЗД25-120П Ст20)" Кол-во: 1.000

"Позиция 52" "Затвор поворотный дисковый с фиксацией произвольного положения ГРАНВЭЛ ЗП ТС-FLN(W)-3-32-MR-НТ-1.6 межфланцевый Ду32 PN1.6 с ручкой с ответными фланцами, крепежом и прокладками ТУ 3731-001-18356602-2005" Кол-во: 1.000

"Позиция 53" "Затвор поворотный дисковый с фиксацией произвольного положения ГРАНВЭЛ ЗП ТС-FLN(W)-3-25-MR-НТ-1.6 межфланцевый Ду25 PN1.6 с ручкой с ответными фланцами, крепежом и прокладками ТУ 3731-001-18356602-2005" Кол-во: 1.000

"Позиция 54" "Закладная конструкция ЗК14-2-1-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КМ 1.00 (МК1,6-80П Ст20)" Кол-во: 2.000

"Позиция 55" "Клапан обратный муфтовый 16лс48нж Ду15 Ру160 ТУ 3742-009-08620564-2012" Кол-во: 1.000

"Позиция 56" "Клапан балансировочный Гранбаланс КБА Ду25ММ Ру25МЕГАПА" Кол-во: 6.000

"Позиция 57" "Кран шаровый Маевского 11Б27п(М) Ду15 Ру1.6 резьбовой М20х1.5-G1/2ДЮЙМ рукоятка бабочка латунь ЛЦ40Сд ООО "Пензапромарматура"" Кол-во: 7.000

"Позиция 58" "Закладная конструкция ЗК14-2-2-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего и контрольного манометра, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата со штуцерно-муфтовым клапаном, клапан КТНМ1.6 (МК1,6-150П Ст20)" Кол-во: 1.000

"Позиция 59" "Кран шаровый 1692.10/16ВР16НЖ Ду10ММ PN16МЕГАПА полнопроходной муфтовый ручной привод стальной вода, пар" Кол-во: 2.000

"Позиция 60" "Клапан запорный муфтовый КТЗ-001-20-01 Ду20ММ Ру0.6МЕГАПА ВН" Кол-во: 1.000

"Позиция 61" "Затвор поворотный дисковый Kvant межфланцевый Ду50 PN16 стальной EPDM с ответными фланцами и крепежом" Кол-во: 4.000

"Позиция 62" "Закладная конструкция ЗК14-2-25-2009 для отборного устройства давления, для подключения импульсной линии с муфтовым краном, клапан 15с54бк1 (16-200Л Ст20)" Кол-во: 1.000

"Позиция 63" "Закладная конструкция ЗК14-2-9-2009 для отборного устройства давления, для установки рабочего манометра и сброса давления, установка на горизонтальном трубопроводе или стенке аппарата с муфтовым клапаном, клапан КЗ21215МР-015 (С16-200П Ст09г2с)" Кол-во: 6.000