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    Главная / Торги / поставка резинового покрытия и клея для него

    поставка резинового покрытия и клея для него

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133089Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133089

    Наименование закупки

    поставка резинового покрытия и клея для него

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 12:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резинового покрытия и клея для него

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133089Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинового покрытия и клея для него

    Начальная цена

    944 250,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Участок тепловодоснабжения, технического обслуживания и эксплуатации зданий УЭЗиС ООО «Газпром добыча Оренбург», 353417, Краснодарский край, Анапский район, город-курорт Анапа, с.Витязево ул.Знойная/Мира 6/227.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Покрытие резиновое рулонное Sagama Dynamico 1.5х10М 1110 кг/м3"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Плитка резиновая Sagama SportPlit 990х990х15ММ 850кг/м3"

    Кол-во: 442.000

    "Позиция 3"

    "Клей полиуретановый двухкомпонентный Юнион Полимер для плитки 11000Г"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 4"

    "Клей полиуретановый двухкомпонентный Юнион Полимер для рулонного покрытия 11000Г"

    Кол-во: 10.000

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