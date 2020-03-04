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    Главная / Торги / Поставка ремонтных комплектов трубопровода для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка ремонтных комплектов трубопровода для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 20:0004.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133086Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133086

    Наименование закупки

    Поставка ремонтных комплектов трубопровода для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:48

    Документация процедуры

    Приложение_№_4А_(поставка_простая_ТГП_-_Покупатель).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ремонтных комплектов трубопровода для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 20:00 GMT +304.03.2020 20:0004.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133086Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ремонтных комплектов трубопровода для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    193 522,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная , 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата на 15 календарный день с даты поставки всей партии

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Манжета резиновая Ду300ММ для соединения труб соединение труб ВЧШГ 00000002208 ТУ 22.19.73-067-90910065-2016 ООО ЛТК Свободный сокол"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект трубопровода комплект стопоров для раструбно-замкового соединения RJ Ду300 00000008204 ООО ЛТК Свободный сокол Россия"

    Кол-во: 105.000

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