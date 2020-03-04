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Наименование закупки
Закупка радиоприемников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка радиоприемников
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 13:00 GMT +304.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133082Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка радиоприемников
Начальная цена
6 666,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по ХиР УМТС и К филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты не более 15 календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору с момента получения продукции, на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 8.000
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