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    Главная / Торги / Закупка радиоприемников

    Закупка радиоприемников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133082Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133082

    Наименование закупки

    Закупка радиоприемников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка радиоприемников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 13:00 GMT +304.03.2020 13:0004.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133082Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка радиоприемников

    Начальная цена

    6 666,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по ХиР УМТС и К филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты не более 15 календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору с момента получения продукции, на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиоприемник стационарный цифровой Sangean WFR-30 174.928-239.200 МГЦ DAB, 87.5-108МГЦ FMГЦ 220В 5ВТ 118х171х240ММ черный"

    Кол-во: 8.000

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