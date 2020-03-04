Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок оплаты не более 15 календарных дней со дня подписания Покупателем документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору с момента получения продукции, на основании счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем исполнения обязательства считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 календарных дней.