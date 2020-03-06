Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo

    Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133079Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133079

    Наименование закупки

    Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО «Газпром» «Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в Московской области
    Все закупки и тендеры Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, Сосенское, пос. Газопровод, -, -

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, ОПС 415, а/я 143

    Контактный телефон

    +7 495 355-95-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ksv@center.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комраков Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133079Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo

    Начальная цена

    16 250,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, ул. Наметкина, 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка производится силами поставщика по адресу г. Москва, улица Намёткина, дом 16. Оплата производится покупателем по факту полной поставки товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения покупателем всего пакета документов по поставкам, включающем товарные накладные, счета и счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
    Все закупки и тендеры Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, Сосенское, пос. Газопровод, -, -

    108814, Российская Федерация, Москва, ОПС 415, а/я 143

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo"

    Кол-во: 3.000

    Позвонить