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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, Сосенское, пос. Газопровод, -, -
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, ОПС 415, а/я 143
Контактный телефон
+7 495 355-95-53
Факс
--
Адрес электронной почты
ksv@center.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комраков Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133079Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo
Начальная цена
16 250,01
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, ул. Наметкина, 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка производится силами поставщика по адресу г. Москва, улица Намёткина, дом 16. Оплата производится покупателем по факту полной поставки товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения покупателем всего пакета документов по поставкам, включающем товарные накладные, счета и счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Все закупки и тендеры Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром»
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, Сосенское, пос. Газопровод, -, -
108814, Российская Федерация, Москва, ОПС 415, а/я 143
Кол-во: 3.000
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