"Комплект для усиления сотовой связи Locus MOBI-900 Turbo"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка производится силами поставщика по адресу г. Москва, улица Намёткина, дом 16. Оплата производится покупателем по факту полной поставки товара в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения покупателем всего пакета документов по поставкам, включающем товарные накладные, счета и счета-фактуры.