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Наименование закупки
Поставка пиломатериалов ПЭН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
ltg@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранский Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пиломатериалов ПЭН
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 00:00 GMT +304.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133077Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пиломатериалов ПЭН
Начальная цена
917 640,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, г. Санкт-Петербург, ул. Гвардейская, д. 19А, МТБ "Красное село"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 27.500
Кол-во: 31.500
Кол-во: 10.000
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