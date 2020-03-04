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    Главная / Торги / Поставка материалов для КПП

    Поставка материалов для КПП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 07:3004.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133070Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133070

    Наименование закупки

    Поставка материалов для КПП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:12

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС_(1377136_v5).doc

    Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР_+НДС_(1377137_v3).xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для КПП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 07:30 GMT +304.03.2020 07:3004.03.2020 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133070Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для КПП

    Начальная цена

    422 013,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер сетевой Gate-IP-Base 12В 0...+50ГРАД ЦЕЛЬС 210х168х43ММ ООО Равелин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Светофор ультратонкий двухсекционный Т.8.1 200ММ 220В IP54 ± 60ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р 52282 - 2004"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Блок управления светофорного регулирования БСР-4+/24 для управления двумя двухцветными светофорами 24В Инфопаркинг Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "IP-камера Beward SV3210RZ 2560x1920 30к/с 1/2.9 КМОП Sony Starvis IP67 12В белый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Коробка монтажная Beward HB-134-R8 металл белый 134х127х40ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Обогреватель для шкафов автоматики ОША-Р-2-F 200ВТ 220В IP54 1ExmbllCТ4GbX"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Обогреватель для шкафов автоматики ОША-Р-3-F 300ВТ 220В IP54 1ExmbllCТ4GbX"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Извещатель охранный оптико-электронный линейный СПЭК-1113 IP67 -40…+50ГРАД ЦЕЛЬС 30х91х66ММ АО Спэк Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Модуль полупроводниковый тиристорный МТТ-250-16 1200В 250А УХЛ2 115х50х52ММ 800Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Рукав пожарный РПМ(В)-65-1.6 1.6МЕГАПА 65ММ 20М УХЛ1 с головками ГР-65ал ГОСТ Р 51049-2008"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Видеодомофон накладной Beward DS06AP 1.3МП 80ГРАД 12В -40...+50ГРАД ЦЕЛЬС 73х166х51ММ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Источник бесперебойного питания Бастион Рапан-24/5 7-12А.Ч 333х240х134ММ 24В 5А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Источник бесперебойного питания Бастион Рапан-30П 4.5-7А.Ч 170х210х100ММ 12В 3А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Обогреватель для шкафов автоматики ОША-Р-1-F 100ВТ 220В IP54 1ExmbllCТ4GbX"

    Кол-во: 1.000

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