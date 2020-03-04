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    Главная / Торги / Поставка пожарного инвентаря

    Поставка пожарного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133061Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133061

    Наименование закупки

    Поставка пожарного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:08

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС_(1377136_v5).doc

    Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР_+НДС_(1377137_v3).xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пожарного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 07:00 GMT +304.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133061Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пожарного инвентаря

    Начальная цена

    511 250,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 60 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав пожарный для ПК с ГР-65АП"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 2"

    "Клапан пожарный вентиль угловой КПЛМ 90⁰ 50ММ муфта-цапка"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Клапан пожарный вентиль угловой КПЛМ 90⁰ 65ММ муфта-цапка"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 4"

    "Комплектующая часть Ключ для пожарной арматуры К-80 242х68х10ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Рукав пожарный РПК(В)-Н/В-65-1.0-М-УХЛ1 Классик 1.0МЕГАПА 65ММ УХЛ1 с ГР-65АП"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 6"

    "Рукав пожарный РПМ(В)-80-1.6-У1 1.6МЕГАПА 80ММ У1 с ГР-80 Стандарт"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 7"

    "Ствол пожарный ручной РС-70А 70ММ 255ММ алюминий"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф пожарный универсальный ШПК-03 (ШПК-320) НОК навесной 540х1300х230ММ металл красный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з) 6А 233В АВСЕ 35КГ 6М 20С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Рукав пожарный РПМ(В)-50-1.6-У1 1.6МЕГАПА 50ММ У1 с ГР-50А Стандарт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Головка пожарная муфтовая ГМ-50"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Рукав пожарный 65ММ для ПК с ГР-65АП и РС-70.01А"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Рукав пожарный 50ММ для ПК с ГР-50АП"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Подставка под огнетушитель напольная П-20 красная 230х400х230ММ сталь"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5(з) 2А 70В АВСЕ 5КГ 3М 10С"

    Кол-во: 45.000

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