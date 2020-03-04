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    Главная / Торги / Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).

    Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133058Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133058

    Наименование закупки

    Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"

    Юридический адрес

    460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б

    Почтовый адрес

    460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б

    Контактный телефон

    +7 3532 73-40-63 доб. 115

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nikolaichuk@serviceneftegaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачёв Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 08:00 GMT +304.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133058Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).

    Начальная цена

    158 208,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, РФ., Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская д.64бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки 60 дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"

    Адрес местонахождения

    460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав РМГ-100S 25ММ 160БАР 2500ММ фланец"

    Кол-во: 2.000

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