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Наименование закупки
Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 11:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б
Почтовый адрес
460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б
Контактный телефон
+7 3532 73-40-63 доб. 115
Факс
--
Адрес электронной почты
Nikolaichuk@serviceneftegaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбачёв Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 08:00 GMT +304.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133058Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Рукава высокого давления РМГ-100S Ду50 Py 160 L-2,5 с фланцами (черт.94.155-МР-604).
Начальная цена
158 208,34
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460027, РФ., Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская д.64бРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки 60 дней с даты подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
Адрес местонахождения
460027, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ДОНГУЗСКАЯ, 64 Б
Кол-во: 2.000
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