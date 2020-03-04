www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 10:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08 доб. 6096809
Факс
Адрес электронной почты
tender@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стеценко Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.03.2020 12:00 GMT +304.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133054Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, Промышленный район Монтажников, дом 19.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 календарных дней). Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика. Допускается досрочная поставка
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 25.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.