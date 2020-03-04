Поставка плит дорожных для нужд Астраханского УИРС

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара (в случае если поставщик СМСП - 30 календарных дней). Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика. Допускается досрочная поставка