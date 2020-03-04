Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стропов

    Поставка стропов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133044Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133044

    Наименование закупки

    Поставка стропов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-03-16

    Факс

    Адрес электронной почты

    IvanovIA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стропов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 07:00 GMT +304.03.2020 07:0004.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133044Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стропов

    Начальная цена

    149 620,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г. Сургут, ул. Индустриальная д. 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную продукцию в течение 15 рабочих дней со дня приемки покупателем продукции и получения оригинала счета-фактуры Поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 2СК 8Т 8М с захватами 3ЗСК1-4.0"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Строп грузоподъемный строительный текстильный 2СТ 10Т 8.5М с захватами 3ЗСК1-5.0"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный 2СК 12Т 6М с захватами 3 ЗСК1-6.3"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 263804
    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2022 году
    Поставка грузозахватных приспособлений на ППБУ "Полярная звезда" ООО "Газпром флот" в 2022...
    263804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 261089
    Поставка стропов грузоподъемных, талей цепных
    Поставка стропов грузоподъемных, талей цепных
    261089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:00(GMT+03:00)
    12 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78772
    139-18 Топчев стропа
    139-18 Топчев стропа
    78772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    27 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80100
    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)
    Стропы пр-ва ООО "Стропкомплект" ( Черский, 111)
    80100
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    128 565
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 83234
    Поставка строп текстильных петлевых ленточных 2/6 для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис" в 2019 году
    Поставка строп текстильных петлевых ленточных 2/6 для обеспечения деятельности ООО "Газпром...
    83234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    2 160 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83838
    13-19 Топчев строп
    13-19 Топчев строп
    83838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 84849
    ПУ Мурманск
    ПУ Мурманск
    84849
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 12:00(GMT+03:00)
    426 547
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить