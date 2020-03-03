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Наименование закупки
Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 10:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8342 23-08-28
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.onagrova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онагрова Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 14:00 GMT +303.03.2020 14:0003.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133043Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro
Начальная цена
320 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603037, Н.Новгород, ул. Федосеенко, д. 35Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% Общей Цены Покупатель оплачивает в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 4.000
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