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    Главная / Торги / Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro

    Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 14:0003.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133043Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133043

    Наименование закупки

    Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:34

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 14:00 GMT +303.03.2020 14:0003.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133043Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка смартфон Apple iPhone 11 Pro

    Начальная цена

    320 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603037, Н.Новгород, ул. Федосеенко, д. 35Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% Общей Цены Покупатель оплачивает в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "смартфон Apple iPhone 11 Pro MWC32RU/A 5.8" 4Гбайт 64Гбайт"

    Кол-во: 4.000

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